Başarılı sporcuya coşkulu karşılama





NEVŞEHİR (AA) - Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 49 kiloda gümüş madalya elde eden milli tekvandocu İpek Çidem, memleketi Nevşehir'de törenle karşılandı.

Organizasyonda kadınlar 49 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan İpek Çidem için memleketi Nevşehir'in Uçhisar beldesinde karşılama töreni düzenlendi.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ın yanı sıra İpek Çidem'in ailesi ve vatandaşların katıldığı törende, coşkulu anlar yaşandı.

İpek Çidem, yaptığı açıklamada, başarısında emeği bulunanlara teşekkür ederek, bu duyguyu yaşamanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını kaydeden milli sporcu, "Böyle bir karşılamayı beklemiyordum, benim için çok büyük sürpriz oldu. Buraya gelen herkese benimle bu sevinci yaşadıkları için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, hiçbir zaman unutamayacağım anlardan birini yaşıyorum. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu ve 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya." ifadelerini kullandı.

Tekvando Milli Takımı Antrenörü Recep Işık ise sporcusunun başarısından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Emin adımlarla 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na yürüyoruz. İpek, ilimizde olimpiyatlara katılıp madalya alan ilk sporcu olacak, bunu başaracağına inanıyorum." diye konuştu.

Ali Karaaslan da sporcunun Uçhisar'ın gurur kaynağı olduğunu ifade etti.