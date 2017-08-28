Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape 844 yıl yök 5 ilçe
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği

Başarılı sporcuya coşkulu karşılama

- 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda tekvandoda gümüş madalya kazanan İpek Çidem, memleketi Nevşehir'de törenle karşılandı

Başarılı sporcuya coşkulu karşılama


NEVŞEHİR (AA) - Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 49 kiloda gümüş madalya elde eden milli tekvandocu İpek Çidem, memleketi Nevşehir'de törenle karşılandı.

Organizasyonda kadınlar 49 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan İpek Çidem için memleketi Nevşehir'in Uçhisar beldesinde karşılama töreni düzenlendi.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ın yanı sıra İpek Çidem'in ailesi ve vatandaşların katıldığı törende, coşkulu anlar yaşandı.

İpek Çidem, yaptığı açıklamada, başarısında emeği bulunanlara teşekkür ederek, bu duyguyu yaşamanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını kaydeden milli sporcu, "Böyle bir karşılamayı beklemiyordum, benim için çok büyük sürpriz oldu. Buraya gelen herkese benimle bu sevinci yaşadıkları için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, hiçbir zaman unutamayacağım anlardan birini yaşıyorum. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu ve 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya." ifadelerini kullandı.

Tekvando Milli Takımı Antrenörü Recep Işık ise sporcusunun başarısından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Emin adımlarla 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na yürüyoruz. İpek, ilimizde olimpiyatlara katılıp madalya alan ilk sporcu olacak, bunu başaracağına inanıyorum." diye konuştu.

Ali Karaaslan da sporcunun Uçhisar'ın gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatlarıİpek ÇidemKarşılamaTekvandoTORENUçhisar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5