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Başkan Gevrek'ten hakemlere tepki

- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Şehrimizi, kulübümüzü ve fedakar taraftarlarımızı hakemlere kurban etmeyeceğiz. Bu son olsun"

Başkan Gevrek'ten hakemlere tepki


MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Gevrek, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor'un oynadığı her maçta hakem hatalarına maruz kaldığını savundu.

Süper Lig'in 14. haftasında bugün Teleset Mobilya Akhisarspor ile yaptıkları maçın henüz başında aleyhlerine sarı kart gösterildiğini belirten Gevrek, şunları kaydetti:

"Maçın son dakikasında net bir şekilde penaltı olarak okuduğumuz pozisyon neden lehimize verilmedi? Bunu FIFA hakemliği yapan Sayın Cüneyt Çakır'ın vicdanına sormak istiyorum. Biz Anadolu takımıyız. Bu takımın içinde kimsenin göremediği ve temel kabul ettiğimiz 3 milyona yakın yürek var. O yüreklerde, her maçta dillerden bir an bile düşmeyen dua, başından bugüne birlik, beraberlik ve güven var. Bütün bu maneviyatı görmezden gelen hakemlerin bu kabul edilmez tavrı, hepimizi derinden üzmüştür. Şehrimizi, kulübümüzü ve fedakar taraftarlarımızı hakemlere kurban etmeyeceğiz. Bu son olsun."

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Adil GevrekEvkur Yeni MalatyasporFutbolSüper Lig
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