Başkan Tankut güven tazeledi





KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un olağan genel kurulunda Hikmet Feridun Tankut, güven tazeledi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda tek listeyle yapılan seçimde, kullanılan 84 oyun tümünü alan Tankut, kulübün yeniden başkanı oldu.

Genel kurula, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Bartınspor Kulübü Başkanı Mehmet Bulut, bazı oda ve parti başkanlarıyla üyeler katıldı.

Tankut, burada yaptığı konuşmada, 81 il içinde 9 takımın 3 ile ait olduğu ve 69 şehirde hiç Süper Lig ekibi bulunmadığını söyledi.

Karabük olarak ligde başarılı bir takımları olduğunu ancak bunun kıymetini şehir olarak hala anlayamadıklarını belirten Tankut, maçlara az sayıda taraftarın geldiğinden yakındı.





- "Takımın kıymetini anlayabilmiş değiliz"





Kendileri için bu durumun eksi puan olduğunun altını çizen Tankut, "Çünkü hakemler, federasyon, medya buna dikkat ediyor. Tribünlerini doldurmayan, takımına sahip çıkmayan bir şehir olunca onların ne derece ilgi ve alakalarının olacağını takdirlerinize bırakıyorum. Zaten birçok dezavantajlarımız var. İstanbul bize 4-4,5 saat uzaklıkta ancak benim de 12 saate gittiğim oldu. Kara yoluyla gittiğinde neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Hava yolu yok. Bu kadar dezavantajın içerisinde takımın kıymetini anlayabilmiş değiliz." diye konuştu.

Hakem hatalarına değinen Tankut, şöyle devam etti:

"Geçen sezon bizi Süper Lig'e çıkartmamak için ellerinden geleni yaptılar. Bu sezon da ilk yarı 17 maçın hepsinde her türlü hakem kararlarıyla karşı karşıya kaldık ama bilgi ve birikimlerimizle bunların hepsini aştık. İkinci devre de hemen hemen sıfır hatayla bir sezonu kapattık. Buraya futbolcu getirmenin zorluğunu saatlerce anlatsam zorlanırım. Ekonomik yapımızda çok ciddi bir bozukluk var ama iki yıldır bir sokağa çıkıp kimseden para istemedik, talepte bulunmadık. Kendi yağımızda, kendi içimizde kırılıyor, dökülüyoruz. Takımı bu günlere getirdik ama yeni sezonda biz yine takımı 2 bin-2 bin 500 kişilik taraftarın karşısına çıkartırsak motive etmekte zorlanıyoruz. Kıymetini ne zaman anlayacağız onu bilemiyorum. Karabük'ün bir silkelenmesi ve kıymetlerinin değerini anlaması gerekiyor."





- "Suçlamaya hakkı olmaz"





Süper Lig'e yükselme maçlarında Antalya'da karşılaşan Göztepe ve Eskişehirspor'un taraftarlarının takımlarına verdiği destekten bahseden Tankut, "Maçlara olan ilgisizlik eğer önümüzdeki sezon aynı şekilde giderse doğabilecek kötü sonuçlardan lütfen hiç kimsenin ne şahsımı ne de yönetimi suçlamaya hakkı olmaz." dedi.

2001-2002, 2003-2011, 2015-2017 yıllarında kulübün başkanlığını yapan ve uzun süre yönetimlerinde bulunan Tankut'un yönetim kurulu listesinde, Ahmet Karabacak, Tolga Gül, Tuncay Yıldız, Kürşat Yılmaz, Abdullah Adatepe, Cihan Yılmaz, Aydın Derebaşı, Mehmet Ali Özer, Levent Ersöz, Serdar Dereli, Hakan Eren ve Koray Erikçi yer aldı.