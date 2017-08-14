Başkan Taşpınar'dan kız haltercilere destek

RİZE (AA) - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Rize'de sürdüren Halter Kız Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Halter Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 15 Yaş Altı Kız Milli Halter Takımı'nın, Kosova'nın başkenti Priştine'de 23-30 Eylül'de düzenlenecek Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı hatırlatıldı.

Türkiye Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar'ın başkan vekili Mevlüt Ataseven ve Asbaşkan İlker Özkan ile birlikte Rize'deki kampı ziyaret edilerek sporculara moral verdikleri ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Taşpınar, çalışmalardan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni açtığımız beyaz sayfayı altyapı takımlarımızın başarılarıyla süslüyoruz. Önümüzde önemli bir şampiyona var. Sporcularımız burada en iyi şekilde çalışıyor. Sporculara güvenimiz tam. Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Bu ülke başarı bekliyor. Kosova'da bayrağımızı göndere çektirecek ve İstiklal Marşımızı okutacağız. Bunu başaracak güç ve öz güven bizlerde var."



