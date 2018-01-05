Başkan Weah'tan Wenger'e davet





ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, Liberya'da devlet başkanlığına seçilen eski yıldız futbolcu George Weah'ın kendisini göreve başlama törenine davet ettiğini açıkladı.

İngiliz basınına konuşan Wenger, 1988'de Monaco'yu çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan ve Liberya'da geçen hafta devlet başkanlığına seçilen Weah ile iletişime geçtiklerini belirterek, "Weah, beni 22 Ocak'taki göreve başlama törenine çağırdı. O dönemde çok yoğun olacağım ama fırsat bulursam gitmek isterim." diye konuştu.

George Weah ile gurur duyduğunu vurgulayan Fransız teknik adam, "Futbolculuğu döneminde karakteriyle her zaman diğerlerine örnek olurdu. Görevine odaklandığında onu mutlaka gerçekleştirirdi." ifadelerini kullandı.

Weah'ın futbolculuğu döneminde sosyal olaylara duyarlı bir karakteri olduğuna da değinen Wenger, "Liberya hakkında kötü bir haber duyduğu zaman ağlardı. Futbol oynayan herkesin örnek aldığı ve saygı duyduğu birisiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Milan, Monaco, Paris Saint-Germain, Chelsea ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Weah, 1995'te Altın Top Ödülü'nü kazanmıştı.



