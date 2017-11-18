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Başkentte off-road heyecanı

- 2017 Ankara Mahalli Off-Road Kupası 2. ayak yarışları, Beytepe'de koşulan ilk gün mücadeleleriyle başladı

Başkentte off-road heyecanı


ANKARA (AA) - 2017 Ankara Mahalli Off-Road Kupası 2. ayak yarışlarında ilk gün, Ankara Beytepe'de koşulan mücadelelerle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Parkur Form-Ofset Dijital Matbaacılık'ın katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 26 araç mücadele ediyor. Yarışmacılar S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde piste çıktı.

İki kişiden oluşan ekipler, zorlu inişler, dar geçitler ve su geçişlerinden oluşan "Dinazorlar" özel etabını 3 kez geçerek, ilk günü tamamlayacak.

Kupanın 2. ayak yarışlarında ikinci gün, yarın saat 11.00'de başlayacak. "Gönüllüler" ismiyle koşulacak 4 özel etabın ardından kategorilerinde ve genel sıralamada dereceye giren ekipler belli olacak.

Organizasyonun henüz yeri belirlenmeyen son ayağı ise 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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