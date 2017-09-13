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Basketbol: Erciyes Cup Turnuvası

- Adana ASKİ: 58 - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 70

Basketbol: Erciyes Cup Turnuvası

Salon: Kadir Has

Hakemler: Murat Tunç, Umut Ergün, Cemil Uygul

Adana ASKİ: Ceyda Sinan 4, Ezgi Manlacı 16, Lucie Melek Bouthors 11, Rana Derin 11, Yağmur Sarı, Öykü Taşkın, Melike Bakırcıoğlu, Bircan Gökdemir 16

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Deniz Çolakoğlu 10, Gajic 16, Tuğba Taşçı 2, Gülşah Gümüşay 5, Aysun Yararbaş 4, Betül Erkoyuncu 3, Gizem Kumandanoğlu 4, Sasa Cado 16, Rachel Mitchell 8, Tuğba Oral 2

1. periyot: 6-17

Devre: 32-41

3. Periyot: 42-59


KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Erciyes Cup Turnuvası ilk gün maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Adana ASKİ'yi 70-58 yendi.


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Anahtar Kelimeler:
Adana ASKİBasketbolErciyes Cup TurnuvasıMersin Büyükşehir Belediyespor
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