Basketbol: Erciyes Cup Turnuvası

Salon: Kadir Has
Hakemler: Murat Tunç, Umut Ergün, Cemil Uygul
Adana ASKİ: Ceyda Sinan 4, Ezgi Manlacı 16, Lucie Melek Bouthors 11, Rana Derin 11, Yağmur Sarı, Öykü Taşkın, Melike Bakırcıoğlu, Bircan Gökdemir 16
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Deniz Çolakoğlu 10, Gajic 16, Tuğba Taşçı 2, Gülşah Gümüşay 5, Aysun Yararbaş 4, Betül Erkoyuncu 3, Gizem Kumandanoğlu 4, Sasa Cado 16, Rachel Mitchell 8, Tuğba Oral 2
1. periyot: 6-17
Devre: 32-41
3. Periyot: 42-59
KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Erciyes Cup Turnuvası ilk gün maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Adana ASKİ'yi 70-58 yendi.