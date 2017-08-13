Basketbol: Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası





İSTANBUL (AA) - Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Türkiye, Slovenya'ya 64-57 yenildi.

Karadağ'ın Bodgorica kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk maçında Almanya'ya 87-65 yenilen, ikinci maçında ise Finlandiya'yı 84-73 yenen milliler, Slovenya karşısında istediği sonucu alamadı.

Maçın ilk çeyreğini 20-14 Slovenya önde geçerken, ikinci periyotta iyi savunma yapan milliler, devreye 29-27 galip durumda girdi. Üçüncü çeyrek sonunda 43-34 üstün durumda bulunan Slovenya, müsabakayı 7 sayı farkla 64-57 kazandı.

Slovenya adına 25 sayı ve 13 ribaundla "double-double" yapan Rok Rakovic, galibiyete büyük katkı sağlarken, milli takımın en skorer ismi ise 12 sayıyla Mustafa Kurtuldum oldu.

Bu sonuçla B Grubu'nu 3. sırada tamamlayan milliler, son 16 turunda A Grubu ikincisi İsrail ile eşleşti. Türkiye, 15 Ağustos Salı günü İsrail'e karşı çeyrek finale çıkabilmek için mücadele edecek.