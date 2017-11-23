Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antakya
Hakemler: Tamas Benczur (Macaristan), Xhelal Mumini (Kosova), Marion Ortis (Fransa)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 16, Mitchell 5, Bahar Öztürk 5, Abdelkader 8, Özge Yavaş 10, Snytsina 26, Devran Tanaçan, Merve Aydın 2, Mircheva, Seda Deniz 1, Hülya Çoklar
ACS Sepsi: Webb 15, Fontaine, Kilin, Carter 2, Dzankic 9, Kress 12, Marshall 18, Godri-Parau 2, Neagu, Stoenescu 9, Hutanu
1. Periyot: 19-20
Devre: 43-33
3. Periyot: 57-45
HATAY (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Romanya'nın ACS Sepsi takımını 73-67 yendi.