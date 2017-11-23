Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi AT yardım kampanyası patriot Cedi Osman
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - ACS Sepsi: 67

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antakya

Hakemler: Tamas Benczur (Macaristan), Xhelal Mumini (Kosova), Marion Ortis (Fransa)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 16, Mitchell 5, Bahar Öztürk 5, Abdelkader 8, Özge Yavaş 10, Snytsina 26, Devran Tanaçan, Merve Aydın 2, Mircheva, Seda Deniz 1, Hülya Çoklar

ACS Sepsi: Webb 15, Fontaine, Kilin, Carter 2, Dzankic 9, Kress 12, Marshall 18, Godri-Parau 2, Neagu, Stoenescu 9, Hutanu

1. Periyot: 19-20

Devre: 43-33

3. Periyot: 57-45


HATAY (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Romanya'nın ACS Sepsi takımını 73-67 yendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolBasketbol: FIBA Kadınlar Avrupa KupasıHatayHatay Büyükşehir Belediyespor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5