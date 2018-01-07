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Basketbol Gençler Ligi Aile Sempozyumu

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu: "İyi sporcu yetiştirmek için maç tecrübesi, kaliteli tesis, güçlü aile desteği ve iyi hoca şart" - Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Onan: "Çocuk ne kadar yetenekli olursa olsun eğitimini bıraktırmayın"

Basketbol Gençler Ligi Aile Sempozyumu


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi sayesinde yeni yıldızlar yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Basketbol Gençler Ligi Aile Sempozyumu'nda açıklamada bulunan Türkoğlu, kulüplerin de katkısıyla Gençler Ligi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "İyi sporcu yetiştirmek için maç tecrübesi, kaliteli tesis, güçlü aile desteği ve iyi hoca şart. Gençlerin daha fazla maç yapmasını sağlamayı, altyapı yatırımlarını artırmayı ve yeni yıldızlar üretmeyi hedefledik. Çocukların parladığını çok net görüyoruz." şeklinde konuştu.

Ailelere tavsiyelerde bulunan TBF Başkanı Türkoğlu, "Ailenin sporcu hayatında yeri çok önemli. Çocuklarınız için iyi bir yol haritası çizin, onlara zor yolculuklarında destek olun. Huzurlu oldukları ve destek buldukları bir yuva onları cesaretlendirecektir. Ben her zaman onların yanındayım. Maddiyattan önce gelişimleri için onlarla konuşuyorum. Bir takım olursak basketbolu ileri taşır ve başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak basketbolu ileri taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Türkoğlu şunları kaydetti:

"Göreve talip olma sebeplerimizden bazıları basketbolu ülkenin her yerine yaymak, idari ve finansal olarak güçlü kulüp oluşumlarını desteklemek ve altyapılara hizmet edecek basketbol gençlik merkezini hayata geçirmekti. Abdi İpekçi Spor Salonu çevresinde federasyona tahsis edilen arazide altyapılar için 5 adet spor salonu ve kampların yapılacağı otelin de olacağı merkezin temelini yakın zamanda atacağız. Hem spor hem sosyal yaşama hizmet edecek bir merkez olacak."


- Onan: "Eğitim mutlaka devam etmeli"


Sempozyumda açıklama yapan TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da ailelere tavsiyelerde bulundu.

Onan, eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Federasyon olarak eğitimin ve basketbolun birlikte gitmesi için çalışmalar yapıyoruz. Çocuk ne kadar yetenekli olursa olsun eğitimini bıraktırmayın. Bu işin içinde sakatlık da var, her şey olabilir. O yüzden eğitim mutlaka devam etmeli. Basketbolun ana dili İngilizce. Herkes İngilizce konuşuyor, dil konusu çok önemli." yorumunu yaptı.

Basketbolun çocukları normal hayata da hazırladığını aktaran Onan, "Sosyal gelişim de çok mühim. Çocuğunuz altyapıda antrenman ve maçlarla vakit geçiriyor ama bütün bunları yaparken sosyal yaşamdan da vazgeçmemeli. Hayatta ne olup bittiğini bilmesi ve genel kültürünü geliştirmesi lazım. Toplum içinde yer bulabilmek için bu gelişimi ihmal etmeyin." diye konuştu.

Ömer Onan ayrıca ailelere menajerlik ve sağlık konularında bilgilerini aktardı.

Sempozyumda TBF Sağlık Kurulu Başkanı Ufuk Nalbantoğlu da katılımcıları sporcu sağlığı konusunda bilgilendirdi.

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