Basketbol: Hazırlık maçı





Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Semih Vural, Erhan Gürsel, Çisil Güngör

Türkiye: Işıl Alben 12, Birsel Vardarlı Demirmen 8, Tuğçe Canıtez 1, Bahar Çağlar 10, Holingsvorth 27, Olcay Çakır Turgut 10, Cansu Köksal 6, Tilbe Şenyürek 4, Ayşe Cora 2, Şaziye İvegin Üner 2

Letonya: Jakobsone 6, Kreslina 9, Melnbarde 11, Putnina 10, Vitola 18, Strautname 4, Laksa 7, Krastina 5

1. Periyot: 18-16

Devre: 38-32

3. Periyot: 58-56





İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Letonya ile yaptığı özel maçı 82-70 kazandı.

İki takımın da sert savunma yaparak başladığı karşılaşmada Türkiye, Birsel Vardarlı Demirmen ve Holingsvorth ile etkili olsa da Letonya karşısında 5. dakikayı 6-5 geride kapattı. Çekişmeli geçen bu bölümde Bahar Çağlar'la sayılar bulan ay-yıldızlılar, son saniyede Olcay Çakır Turgut'un kaydettiği basketle çeyreği 18-16 önde geçti.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, rakibinin top kayıplarını Holingsvorth, Tuğçe Canıtez ve Birsel Vardarlı Demirmen ile iyi değerlendiren Türkiye, devre arasına 38-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan milliler, Holingsvorth'la pota altından Işıl Alben'le de üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler üreterek, 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 47-36. Vitola ve Kreslina'nın basketleriyle çabuk toparlanan Letonya, 29. dakikada farkı 1 sayıya (54-53) indirdi. Kalan bölümde Işıl Alben ve Birsel Vardarlı Demirmen ile pota altından basketler kaydeden Türkiye, final periyoduna 58-56 önde girdi.

Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan milliler, Olcay Çakır Turgut, Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in skorer oyunuyla müsabakadan 82-70 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesi terör saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ile Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da maçı takip etti.