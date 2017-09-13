Basketbol: Kadınlar Erciyes Cup Turnuvası

Salon: Kadir Has
Hakemler: Şeyhmuz Melek, Tunce Evcil, Baran Tecirli
Fenerbahçe: Pelin Bilgiç 14, Ayşe Cora 8, Melisa Korkmaz 3, Merve Arı 12, Doga Alper 2, Anastasiya Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez 11, Zeynep Gül 3, Esra Ural Topuz 4, Tilbe Şenyürek 8, Duygu 2
Bornova Beckerspor: Asena Yalçın 2, Snow 9, Şaziye İvegin Üner 14, Sena Avşar 5, Yeliz Doğan 2, Özge Karataş 7, Knezevic 6, Kübra Erat 1, Emel Türkyılmaz 7
1. Periyot: 15-17
Devre: 40-24
3. Periyot: 60-32
KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Erciyes Cup Turnuvası'nın ilk gününde Fenerbahçe, Bornova Beckerspor'u 73-53 yendi.