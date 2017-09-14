Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

- AGÜ Spor: 89 - Adana ASKİ: 64

Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has

Hakemler: Şeyhmuz Melek, Tunca Evcil, Cemil Uygül

AGÜ Spor: Janset 3, Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 5, Melis Gülcan 17, Gülşah Duman 6, Halime Vural 10, Miljkovic 5, İlknur Yıldızhan 8, Page 8, Gizem Sezer 10, Marginean 7, Cansu Çolak 2

Adana ASKİ: Ceyda Sinan 7, Ezgi Manlacı 3, Lucie Melek Bouthors 11, Rana Derin 21, Yağmur Sarı 1, Öykü Taşkın 7, Melike Bakırcıoğlu, Bircan Gökdemir 14

1. periyot: 28-17

Devre: 58-32

3. Periyot: 76-47


KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde AGÜ Spor, Adana ASKİ'yi, 89-64 yendi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adana ASKİAGÜ SporBasketbolKadınlar Erciyes Kupası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5