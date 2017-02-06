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Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

İSTANBUL

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

İzmir'de 1-4 Mart'ta düzenlenecek Türkiye Kupası'nın kura çekimi, İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

1 Mart Çarşamba:

13.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona AGÜ

15.15 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe

17.30 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi

19.45 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş

Kupada yarı final eşleşmeleri de belirlendi. Kura çekiminin ardından olası yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

2 Mart Perşembe:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona AGÜ maçının galibi / Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe maçının galibi

20.15 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi maçının galibi / İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş maçının galibi

Kupanın final maçı ise 4 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Muhabir: Erkan Tiryaki

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