Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Basketbol: Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Turnuvası

- Muratbey Uşak: 67 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 76

Basketbol: Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Turnuvası

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Halil Baldemir, Ersan Ergüler, Mehmet Şahin

Muratbey Uşak: Solomon 7, Hamilton 6, Mutlu Akpınar 2, Dorsey 11, Mutlu Demir 1, Tayfun Erülkü 12, Murat Kozan 2, Markota 8, Miles 2, Miller 16, Süleyman Yavaş

Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright 10, Oğulcan Baykan 2, Kairys 7, Simpson 10, Burak Can Yıldızlı 2, Melih Yıldız 5, Walker 17, Burak Selen 1, Stojanovski 6, Moldoveanu 13, Merthan Mutlu 3

1. Periyot: 23-22

Devre: 42-32

3. Periyot: 59-61

Beş faulle çıkan: 36.26 Solomon (Muratbey Uşak)


UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Muratbey Uşak'ı 76-67 yendi.

Geliri şehit ailelerine bağışlanacak turnuva kapsamında yarın saat 18.00'de Demir İnşaat Büyükçekmece ile Banvit karşılaşacak.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Demir İnşaat BüyükçekmeceMuratbey UşakTahincioğlu Basketbol Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5