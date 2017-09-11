Basketbol: Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Turnuvası

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Halil Baldemir, Ersan Ergüler, Mehmet Şahin
Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright 8, Oğulcan Baykan 1, Kairys 6, Simpson 9, Burak Can Yıldızlı 6, Melih Yıldız 8, Walker 7, Burak Selen 1, Stojanovski 4, Moldoveanu 11, Merthan Mutlu 1
Banvit: Şehmuz Hazer 2, Rıdvan Öncel 5, Thomas 12, Osmani 11, Tolga Geçim, Can Altıntığ, Erkin Şenel, Metehan Akyel 4, Odum 25, Taylor 10, Caloiaro 6, Ragıp Berke Atar
1. Periyot: 19-20
Devre: 38-37
3. Periyot: 53-61
UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında Banvit, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 75-62 yendi.
Karşılaşmanın devre arasında aktif basketbol hakemliğini bırakan Murat Bilici'ye, Muratbey Uşak Genel Menajeri Fatihan Erdoğan plaket verdi.
Turnuvanın ilk gününde Demir İnşaat Büyükçekmece, Muratbey Uşak'ı 76-67 yenmişti.
Geliri şehit ailelerine bağışlanacak turnuvanın son gününde yarın saat 16.00'da Muratbey Uşak ile Banvit karşılaşacak.