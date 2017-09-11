Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Basketbol: Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Turnuvası

- Demir İnşaat Büyükçekmece: 62 - Banvit : 75

Basketbol: Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Turnuvası


Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Halil Baldemir, Ersan Ergüler, Mehmet Şahin

Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright 8, Oğulcan Baykan 1, Kairys 6, Simpson 9, Burak Can Yıldızlı 6, Melih Yıldız 8, Walker 7, Burak Selen 1, Stojanovski 4, Moldoveanu 11, Merthan Mutlu 1

Banvit: Şehmuz Hazer 2, Rıdvan Öncel 5, Thomas 12, Osmani 11, Tolga Geçim, Can Altıntığ, Erkin Şenel, Metehan Akyel 4, Odum 25, Taylor 10, Caloiaro 6, Ragıp Berke Atar

1. Periyot: 19-20

Devre: 38-37

3. Periyot: 53-61


UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında Banvit, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 75-62 yendi.

Karşılaşmanın devre arasında aktif basketbol hakemliğini bırakan Murat Bilici'ye, Muratbey Uşak Genel Menajeri Fatihan Erdoğan plaket verdi.

Turnuvanın ilk gününde Demir İnşaat Büyükçekmece, Muratbey Uşak'ı 76-67 yenmişti.

Geliri şehit ailelerine bağışlanacak turnuvanın son gününde yarın saat 16.00'da Muratbey Uşak ile Banvit karşılaşacak.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BanvitBasketbolDemir İnşaat Büyükçekmece
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5