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Basketbol: Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Turnuvası

- Muratbey Uşak: 73 - Banvit : 77

Basketbol: Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Turnuvası


Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Halil Baldemir, Ersan Ergüler, Mehmet Şahin

Muratbey Uşak: Solomon 16, Hamilton 4, Mutlu Akpınar 3, Dorsey 15, Mutlu Demir, Tayfun Erülkü 4, Murat Kozan, Markota 11, Miles 14, Miller 6, Süleyman Yavaş

Banvit: Şehmuz Hazer, Rıdvan Öncel, Thomas 17, Osmani 11, Kuling 7, Tolga Geçim 3, Erkin Şenel, Metehan Akyel 3, Odum 16, Taylor 12, Caloiaro 8, Ragıp Berke Atar

1. Periyot: 22-19

Devre: 39-37

3. Periyot: 60-53


UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Basketbol Turnuvası'nın son maçında Muratbey Uşak'ı 77-73 mağlup eden Banvit, birinci oldu.

Karşılaşmanın devre arasında eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan'a, Uşak İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar plaket verdi.

Turnuvanın ilk karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece, Muratbey Uşak'ı 76-67 yenmişti. İkinci karşılaşmada ise Banvit, Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 75-62 galip gelmişti.

Muratbey Uşak-Banvit maçıyla tamamlanan turnuvada Banvit birinciliği, Demir İnşaat Büyükçekmece ikinciliği, Muratbey Uşak da üçüncülüğü elde etti.


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Anahtar Kelimeler:
BanvitBasketbolMuratbey Uşak
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