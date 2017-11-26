Basketbol milli takımı ikinci maçı da kazandı - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarıca: - "Arka arkaya kısa sürede oynadığımız 2 maçı da kazandık. Tüm takımı kutluyorum"





KİEV (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında deplasmanda Ukrayna'yı 67-60 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, çok iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıca, Ukrayna'nın uzun süredir birlikte oynayan tecrübeli bir takım olduğunu belirterek, "Hücumda sıkıntılı bir gün yaşadık. Özellikle yaptığımız top kayıplarıyla ritmimizi kaybettik. Açıkçası ikinci yarıdaki agresif oyunumuz ve kısa beşle yaptığımız savunma maçın kırılma anıydı. Genç oyuncularla oynuyoruz. Arka arkaya kısa sürede oynadığımız 2 maçı da kazandık. Tüm takımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Tolga Geçim ise maça hücumda iyi, savunmada ise kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda hücum performanslarını yukarı çekerek önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.