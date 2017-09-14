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Basketbol: Pınar Kupası

- Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen basketbol turnuvası yarın 2 karşılaşmayla başlayacak

Basketbol: Pınar Kupası


İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcisi Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Pınar Kupası, yarın 2 karşılaşmayla başlayacak.

Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Demir İnşaat Büyükçekmece, Trabzonspor Basketbol ve Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora'nın katılacağı Pınar Kupası'nda maçlar, 2 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak.

Turnuvada yarın saat 16.30'da Demir İnşaat Büyükçekmece-Stelmet Zielona Gora, saat 19.00'da ise Pınar Karşıyaka-Trabzonspor Basketbol maçları yapılacak.

İlk karşılaşmaları kazanacak takımlar 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de finalde, mağlupları ise saat 14.30'da üçüncülük karşılaşmasında mücadele edecek.

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