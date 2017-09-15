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Basketbol: Pınar Kupası

- Pınar Karşıyaka: 86 - Trabzonspor Basketbol: 107

Basketbol: Pınar Kupası


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ersan Ergüler, Egemen Ercan, Alper Elçikoca

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 10, Kennedy, Wood 14, Jones 25, Egemen Güven 8, Metin Türen 3, Berke Aygündüz 3, Hogue 18, Alp Karahan 5, Görkem Doğan

Trabzonspor Basketbol: Vasiliauskas 10, Eldridge 20, Browning 7, Green 18, Deniz Kılıçlı 5, Heslip 38, Zubcic 7, Alper Saruhan, Obekpa 2

1. Periyot: 24-20

Devre: 44-52

3. Periyot: 69-78

Beş faulle çıkan: 37.51 Green (Trabzonspor Basketbol)


İZMİR (AA) - Pınar Kupası basketbol turnuvasının ikinci maçında Trabzonspor Basketbol, ev sahibi Pınar Karşıyaka'yı 107-86 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor Basketbol yarın saat 17.00'de oynanacak final karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece'nin rakibi oldu. Pınar Karşıyaka ise saat 14.30'da Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora ile üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Pınar Karşıyaka'da maçın ikinci periyodunda sakatlanan David John Kennedy, müsabakanın kalan bölümünde forma giyemedi.

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BasketbolPınar KarşıyakaPınar KupasıTrabzonspor Basketbol
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