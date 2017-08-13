Basketbol: Sardunya Turnuvası

İSTANBUL (AA) - Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, İtalya'da gerçekleştirilen Sardunya Turnuvası'nın ilk maçında Finlandiya'ya 93-88 mağlup oldu.
İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, rakibine üstünlük kuramadı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini Finlandiya 25-19 önde tamamladı. Mücadelenin 2. periyodunda farkın açılmasını engelleyemeyen milliler, soyunma odasına 54-37 geride gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Türkiye, 3. çeyrek sonunda farkı 5 sayıya kadar düşürdü: 69-64. Milli takım, son periyotta istediği üstünlüğü yakalayamadı ve karşılaşmadan 93-88 mağlup ayrıldı.