



Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Damir Javor (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 15, Mehmet Yağmur 3, Anderson 11, Clyburn 20, Semih Erden 3, Wilbekin 23, Furkan Aldemir, Birkan Batuk, Moerman, Bertans, Harangody 11

Maccabi FOX: Seeley, Goudelock 23, Smith 12, Weems 9, Iverson 10, Rudd 17, Ohayon 4, Pnini 3, Landesberg 6

1. Periyot: 13-22

Devre: 31-48

3. Periyot: 58-61

5 faulle çıkan: 38.56 Harangody (Darüşşafaka Doğuş)





İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Doğuş, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u, ikinci yarıdaki iyi oyunuyla 86-84 yendi.

Ligde üst üste 3. kez kazanan yeşil-siyahlı ekip, 8. galibiyetine ulaştı. Maccabi FOX ise 9. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmada ilk üç hücumda üçer sayı üreten Darüşşafaka Doğuş, 3. dakikada 5 sayılık üstünlük (9-4) yakaladı. Alan savunmasıyla rakibini durduran Maccabi FOX, hareketli uzunu Rudd ile pota altında etkili olarak 7. dakikada üstünlüğü lehine çevirdi: 13-14. Alan savunması karşısında dış hücumlara yönelmek zorunda kalan ev sahibi ekip, üç sayılık atışlarda düşük bir yüzde yakaladı. Hücum ribauntlarında da başarısız olan Darüşşafaka Doğuş, ilk çeyreği 22-13 geride geçti.

Alan savunmasını sürdüren Maccabi FOX karşısında 7 dakika boyunca sayı üretemeyen Darüşşafaka Doğuş, Rudd'un üç sayılık basketiyle 12. dakika içinde 17 sayı (13-30) geriye düştü. 7-0'lık seriyle oyuna dönmeye çalışan yeşil-siyahlı ekip, dışardan kaçırmaya devam ederken, Weems'in üç sayılık basketiyle 19. dakika içinde 48-29 ile farkı 19 sayıya çıkaran Maccabi FOX, ilk yarıyı da 48-31 önde tamamladı.

Darüşşafaka Doğuş, ilk yarıda 15 adet üç sayılık basketten üçünü sayıya çevirebildi.

Maçın ikinci yarısında gidişat tersine döndü. Alan savunması etkili olan Darüşşafaka Doğuş, üç sayılık atışlarda da isabet sağlarken, Maccabi FOX dış şutları kaçırmaya başladı. Ribauntlarda dengeyi sağlayan ve top kayıplarını azaltan yeşil-siyahlı ekip, özellikle Wilbekin'la etkili olarak oyuna ortak olmayı bildi. Darüşşafaka Doğuş, Anderson'ın periyodun son dakikası içinde bulduğu basketle farkı bir sayıya indirirken (58-59), karşılaşmanın 3. çeyreği 61-58 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin son periyodunun başında önce Wilbekin ile sayı bulan Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker'in basketiyle 31. dakikada 63-61 üstünlük yakaladı. Her iki ekibin üstünlük için büyük mücadele verdiği maçın 37. dakikası 75-75 beraberlikle geçildi. Maçın bitimine 32 saniye kala Wilbekin'ın üç sayılık basketiyle skoru 82-78 ile lehine taşıyan Darüşşafaka Doğuş, karşılaşmayı 86-84 kazandı.

Darüşşafaka Doğuş'ta kenardan oyuna başlayan ve ilk yarıda 3 sayı üreten Scottie Wilbekin, maçın ikinci devresinde 20 sayı bularak galibiyette büyük rol oynadı. Yeşil-siyahlı ekipte Will Clyburn 20, Brad Wanamaker 15 ve James Anderson ile Luke Harangody 11'er sayıyla oynadı.

Maccabi FOX'ta ise 23 sayı üreten eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Wilbekin ile maçın en skorer ismi oldu.