



Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Robert Lottermoser (Almanya)

Fenerbahçe: Sloukas 9, Nunnaly 7, Kalinic 2, Bennett, Udoh 15, Bogdanovic 12, Ali Muhammed 7, Datome 10, Antic 9, Vesely 6

CSKA Moskova: Jackson 3, Higgins 11, Kurbanov 6, Vorontsevich 8, Hines 5, Augustine 6, De Colo 23, Kulagin 4, Fridzon 2, Antonov, Freeland 3

1. Periyot: 15-14

Devre: 36-40

3. Periyot: 60-51





İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında geçen sezonun finalistlerini karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe, Rusya'nın CSKA Moskova takımını 77-71 yendi.

Fenerbahçe bu skorla üst üste 4. toplamda ise 14. galibiyetini elde etti. CSKA Moskova ise 6. yenilgisini aldı, 15 galibiyette kaldı. Fenerbahçe, geçen sezon finalde kaybettiği rakibi karşısında normal sezonda oynadığı iki maçtan da galip ayrılmış oldu. Sarı-lacivertliler, olası puan eşitliğinde rakibinin ikili averajla önünde yer alacak.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda istediği gibi başlayamadı. İlk 6 sayısını Sloukas ve Udoh'un serbest atışlarıyla bulan Fenerbahçe, 6 dakikalık bölümü 9-6 geride kapattı. Sarı-lacivertliler, oldukça sert savunmanın yapıldığı ilk çeyreği 15-14 önde tamamladı. Fenerbahçe ilk çeyrekte attığı 15 sayının 9'unu serbest atış çizgisinden buldu.

Savunma sertliğinin devam ettiği ikinci çeyrekte De Colo'nun yönlendirdiği hücumlardan sayılar bulan CSKA Moskova, 14. dakikayı 22-20 önde geçti. Bu dakikadan sonra iki takım da dış şutlardan isabetler bulmaya başladı. Bogdanovic'in etkili oyunuyla rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, Nunnaly'nin 3 sayılık basketiyle 18. dakikada 4 sayılık üstünlük yakaladı: 36-32. Moladan 8-0'lık seriyle dönen CSKA Moskova, soyunma odasına 40-36 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Freeland'in basketiyle 6 sayılık (36-42) üstünlük kuran CSKA Moskova'ya Fenerbahçe 14-0'lık seriyle karşılık verdi. Sert savunmasıyla CSKA Moskova'ya adeta potayı göstermeyen Fenerbahçe, rakibine ilk 6 dakikada sadece 2 sayı şansı tanıdı ve yakaladığı seriyle 25. dakikayı 50-42 önde geçti. Bogdaovic, Datome ve Antic ile sayılar bulan Fenerbahçe, çeyreğin sonunda farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 60-49. Fenerbahçe final periyoduna 60-51 üstün girdi.

Son çeyrekte De Colo'yu devreye sokan CSKA Moskova, 36. dakikada farkı 4'e indirdi: 65-61. Karşılıklı basketlerle devam eden maçta iki takım da boyalı alandan basketler buldu ve son 1 dakikaya Fenerbahçe 6 sayılık üstünlükle girdi: 73-67. CSKA Moskova, De Colo'yla maça ortak olmaya çalışsa da Fenerbahçe rakibine izin vermedi ve sahadan 77-71 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı De Colo oldu. Fenerbahçe'de ise Udoh 15, Bogdanovic 12, Datome ise 10 sayıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.