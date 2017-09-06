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Basketbol: Uluslararası Göl Kupası

- Turnuvada rakiplerini yenen Demir İnşaat Büyükçekmece ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi

Basketbol: Uluslararası Göl Kupası


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Göl Kupası'nda rakiplerini yenen Demir İnşaat Büyükçekmece ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.

Demir İnşaat Büyükçekmece'nin ev sahipliğinde Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb'i 87-77 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, finale çıkan takım oldu.

Günün diğer karşılaşmasında ise Demir İnşaat Büyükçekmece, Makedonya'nın MZT Skopje Aerodrom ekibini 86-75 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Demir İnşaat Büyükçekmece ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarın final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk günün mağlup ekipleri Cibona Zagreb ile MZT Skopje Aerodrom, 3.'lük mücadelesi verecek.


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BasketbolDemir İnşaat Büyükçekmeceİstanbul Büyükşehir BelediyesporUluslararası Göl Kupası
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