Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Ekim'de





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası Şampiyonu Banvit'in karşılaşacağı 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Ekim Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu, son lig ve THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile tarihinin ilk Türkiye Kupası zaferini yaşayan Banvit'in karşılaşacağı 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası ile başlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda 4 Ekim Çarşamba günü oynanacak müsabakanın saat, hakem ve yayın bilgileri ise henüz duyurulmadı.

İlki 1985'te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası, statü olarak ligin ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor. Geçen sezon Ankara'da düzenlenen Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Banvit ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Doğuş, sezona kupayla başlamak için mücadele edecek.





- En çok kazanan Anadolu Efes





Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım unvanı Anadolu Efes'te.

Lacivert-beyazlı ekip tarihinde 10 kez bu kupayı kazanarak bu alanda en başarılı takım olarak öne çıkıyor. Bu organizasyonda 10 kez final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes ekip, müsabakaların tamamından galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş ise bugüne dek bu kupada 8 kez final oynayıp 6 kez mutlu sona ulaştı. Tarihinin ilk zaferini geçen yıl Türkiye Kupası'nı kaldırarak elde eden Banvit de Ankara Spor Salonu'nda ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine çıkacak.