Basketbolda final serisinin programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki play-off final serisinin programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, serinin ilk maçını 9 Haziran Cuma günü Ülker Sports Arena'da yapacak.
Ülker Sports Arena'daki iki karşılaşmanın ardından play-off final serisinin 3. ve 4. maçları, Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.
Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek.
İki takım arasındaki final serisinin programı şöyle:9 Haziran Cuma:
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan11 Haziran Pazar:
18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan14 Haziran Çarşamba:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe16 Haziran Cuma:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe
Muhabir: Ercan Doğan