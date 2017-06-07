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Basketbolda final serisinin programı belli oldu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki serinin ilk maçı, 9 Haziran Cuma günü oynanacak.

Basketbolda final serisinin programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki play-off final serisinin programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, serinin ilk maçını 9 Haziran Cuma günü Ülker Sports Arena'da yapacak.

Ülker Sports Arena'daki iki karşılaşmanın ardından play-off final serisinin 3. ve 4. maçları, Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.

Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek.

İki takım arasındaki final serisinin programı şöyle:

9 Haziran Cuma:

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

11 Haziran Pazar:

18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

14 Haziran Çarşamba:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe

16 Haziran Cuma:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe

Muhabir: Ercan Doğan

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Beşiktaş Sompo JapanFenerbahçePlay-off Final SerisiSporSpor Toto Basketbol Süper Ligi
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