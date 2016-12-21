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Basketbolda takas

- Anadolu Efes, Banvit'ten Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna katarken, oyuncusu Furkan Korkmaz'ı aynı takıma gönderdi

Basketbolda takas


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes ile Banvit, oyuncu takasına gitti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Maxim Mutaf, Anadolu Efes'te, Furkan Korkmaz da Banvit'te sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

Kulüp açıklamasında, "Can Maxim Mutaf'a 'Anadolu Efes'e hoş geldin' der ve başarılar dilerken, genç oyuncumuz Furkan Korkmaz'a da Banvit forması ile sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." denildi.

1991 doğumlu Can Maxim Mutaf, 1,93 metre boyunda ve oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor. 1997 doğumlu Furkan Korkmaz ise 2,02 metre boyunda ve forvet mevkisinde oynuyor.

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Anadolu EfesBanvitBasketbolCan Maxim MutafFurkan KorkmazSpor Toto Basketbol Süper Ligi
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