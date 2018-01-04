Başpehlivan Kara, genç yetenekleri Türk sporuna kazandırıyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevine 10 ay önce başlayan Başpehlivan Recep Kara, genç yetenekleri Türk sporuna kazandırıyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarında başpehlivan olan Recep Kara, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından yetenekli gençleri tespit etmek üzere kolları sıvadı.

Yaklaşık 10 ay önce göreve başlayan ve 700 genci lisanslı sporcu yapan Kara, bu yıl içerisinde lisanslı sporcu sayısını ikiye katlamayı hedefliyor.

Recep Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığının yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün de başkanlığını yürüttüğünü söyledi.

Başkanı olduğu kulübün aynı zamanda aktif sporcusu olduğunu ifade eden Kara, "Belki bu da Türkiye'de bir ilktir." dedi.

Recep Kara, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının amatör ve olimpik branşlarda başarı sağlamak olduğuna dikkati çekerek, "Bu kapsamda Ordu'da amatör branşlarda spor yapacak gençlerin önünü açmak ve onlara fırsat vermek için kolları sıvadık. Onlara hem fiziki hem de maddi ve manevi destek olmak için göreve geldik. İlçe ilçe, okul okul gezerek, genç yetenekleri keşfediyoruz." diye konuştu.





- Hedef 2020 olimpiyatlarına 3 sporcu göndermek





Kulüp bünyesinde güreş, judo, tekvando, satranç, tenis ve yüzme branşlarında faaliyetlere devam ettiklerini anlatan Kara, temennilerinin Ordu Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübünden en az 3 sporcuyu 2020 olimpiyatlarına göndermek olduğunu kaydetti.

Recep Kara, 2018 yılı itibarıyla yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışacak takımlarımızı kuracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın. İnşallah ilimiz adına daha güzel şeyler olacak. Şunu net şekilde söylemek isterim; başarılı olmak isteyen kim varsa kapımız hepsine açık. Başarılı sporcunun her yerde olduğu gibi ödülü de olacak. Bu sporcuları iş, maaş ve malzeme desteğiyle ödüllendireceğiz. Yeter ki başarılı olsunlar. Biz belediye olarak bu gençleri sonuna kadar destekleyeceğiz."

Ordu'daki sporcu potansiyelini çok iyi bildiklerini dile getiren Recep Kara, "İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu potansiyeli keşfedeceğiz. Hem ülkemizi hem de şehrimizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil edecek yetenekli, vatanını, milletini, bu bayrağı seven ve bu topraklara aşık gençler yetiştireceğiz. Kürsünün en üst basamağında yer almaları için en iyi şekilde gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kara, kulüplerinde başta şahsı olmak üzere Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Nedim Gürel gibi Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa güreşen pehlivan kadrosu bulunduğunu belirterek, "İnşallah bu kadroyla Türkiye genelinde yapılan organizasyonlarda ilimizi başarıyla temsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

Recep Kara, temmuz ayında yapılması planlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını sürdürdüğünü, her yıl olduğu gibi bu yıl da altın kemere talip olduğunu sözlerine ekledi.