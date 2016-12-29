Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Başpehlivan Kara'nın adı spor salonuna verildi

ORDU (AA) - 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara'nın adı Ordu'daki spor salonuna verildi. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Recep Kara'nın Ordu'nun son yıllarda yetiştirdiği...

Başpehlivan Kara'nın adı spor salonuna verildi

ORDU (AA) - 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara'nın adı Ordu'daki spor salonuna verildi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Recep Kara'nın Ordu'nun son yıllarda yetiştirdiği en önemli güreşçi olduğunu belirtti.

Balkanlıoğlu, Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara'nın adının, teklifleri üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayıyla Altınordu ilçesindeki Durugöl Spor Salonu'na verildiğini ifade etti.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise Durugöl Spor Salonu'nun adının değiştiğini kaydederek, "Spor salonuna tabela da asıldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu ilimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara, isminin doğup büyüdüğü kentteki bir salona verilmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, kendisine bunu layık gören herkese teşekkür etti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
OrduRecep KaraSpor Salonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.