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BATE üst üste 12. kez şampiyon

- Gorodeya deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-3 berabere kalan BATE, Belarus Premier Lig'de şampiyon oldu

BATE üst üste 12. kez şampiyon


İSTANBUL (AA) - Belarus Premier Lig'in son haftasında Gorodeya ile deplasmanda 3-3 berabere kalan BATE, şampiyonluğa ulaştı.

Son yıllarda Belarus futboluna damga vuran BATE, şampiyonluk için bir puanın yeteceği 30. hafta maçında Gorodeya'ya konuk oldu.

BATE, karşılaşmanın 19. dakikasında Mirko Ivanic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 24 ve 46. dakikalarda Bojan Dubajic ve 33. dakikada Kirill Pavlyuchek'in golleriyle 3-1 üstünlük yakaladı.

Konuk takım, 78. dakikada penaltıdan Vitaliy Rodionov'un attığı golle durumu 3-2 yaptı. Mücadelenin 90+5. dakikasında sahneye çıkan Mirko Ivanic, uzatma anlarında rakip fileleri bir kez daha havalandırarak karşılaşmanın 3-3 bitmesini sağladı.

Bu skorla puanını 68 yapan BATE, aynı puana sahip Dinamo Minsk'in averajla önünde yer alarak şampiyonluk sevinci yaşadı. BATE, Belarus Ligi'nde peş peşe 12. olmak üzere 14. şampiyonluğunu kazandı.




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BATEBelarusFutbol
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