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Bayern Münih Lewandowski ile kazandı

- Bavyera ekibi, Lewandowski'nin attığı gollerle Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti - Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hoffenheim deplasmanda Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı

Bayern Münih Lewandowski ile kazandı


İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son şampiyonu Bayern Münih, ikinci hafta mücadelesinde Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti.

Puanı bulunmayan Werder Bremen ile deplasmanda karşılaşan Bavyera temsilcisi, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 72 ve 75. dakikalarında Robert Lewandowski'nin attığı gollerle sezona 2'de 2 yaparak başladı.

Bundesliga kariyerindeki 154. golünü atan 29 yaşındaki Lewandowski, aktif futbolcular arasındaki en skorer isim olan Mario Gomez ile gol sayısını eşitledi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Hoffenheim, deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı ve puanını dörde çıkardı. Mücadelede iki kez geriye düşen Hoffenheim'in gollerini Andrej Kramaric ve Mark Uth attı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Augsburg - Mönchengladbach: 2-2

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg: 0-1

Stuttgart - Mainz 05: 1-0


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Almanya Birinci Futbol LigiBayern MünihHoffenheimRobert LewandowskiWerder Bremen
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