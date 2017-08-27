Beach Tour'un Antalya etabı tamamlandı - Turnuvanın Antalya'daki 4. etabı sona erdi





ANTALYA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu ve Serik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen TVF Pro Beach Tour 2017 plaj voleybolu turnuvasının 4. etabı, Antalya'da tamamlandı.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi Belediye Halk Plajı'nda düzenlenen turnuvada, Türkiye, Ukrayna, Slovenya, Azerbaycan ve İran'dan 11'i kadın, 24 takım mücadele mücadele etti.

Turnuvada erkekler kategorisinde final müsabakasında Türkiye'den Volkan Göğtepe-Hakan Göğtepe ikilisini 2-1 yenen Slovenya'dan Nejc Zemljak-Jan Pokersnik ikilisi birinci oldu. Göğtepe kardeşlerin ikincilik kürsüsüne çıktığı turnuvada üçüncülüğü, İranlı Peiman Dargahi-Mohammad Reza Akbarzadeh Ghaleh ikilisini 2-0 yenen Türkiye'den Selçuk Şekerci-Kemal Şah elde etti.

Kadınlar kategorisinde ise Türkiye'den Buğra Eryıldız-Aleyna Vence ikilisini 2-0 yenen Slovenya'dan Tjasa Kotnik-Tjasa Pokersnik ikilisi birinci oldu.

Buğra Eryıldız-Aleyna Vence'nin ikinci sırada yer aldığı turnuvada, Türkiye'den Hatice Can Tonbul-Oksana Rusnachenko ikilisini 2-0 yenen Azerbaycan'dan Viktoriia Aghakishieva-Zina Liubymova ikilisi ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.