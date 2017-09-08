Bedensel engelli okçular Çin'e giiti





ANKARA (AA) - Bedensel Engelli Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Çin'e gitti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre, milli takım, 10-18 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak Bedensel Engelliler Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Antrenörlüklerini Özcan Ediz ve Hasan Bahri Hancı'nın yaptığı milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Erdoğan Aygan, Murat Turan, Bülent Korkmaz, Handan Biroğlu, Burcu Dağ, Naci Yenier, Ömer Aşık, Oğuzhan Polat, Sadık Savaş, Zehra Özbey, Merve Nur Eroğlu, Abdullah Korkmaz, Yiğit Caner Aydın.