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Bedensel engelli okçular Çin'e giiti

- Bedensel Engelli Okçuluk Milli Takımı, 10-18 Eylül'de başkent Pekin'deki Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Bedensel engelli okçular Çin'e giiti


ANKARA (AA) - Bedensel Engelli Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Çin'e gitti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre, milli takım, 10-18 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak Bedensel Engelliler Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Antrenörlüklerini Özcan Ediz ve Hasan Bahri Hancı'nın yaptığı milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Erdoğan Aygan, Murat Turan, Bülent Korkmaz, Handan Biroğlu, Burcu Dağ, Naci Yenier, Ömer Aşık, Oğuzhan Polat, Sadık Savaş, Zehra Özbey, Merve Nur Eroğlu, Abdullah Korkmaz, Yiğit Caner Aydın.

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