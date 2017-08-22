Bedensel engelli Sefa'nın Quaresma hayali gerçek oldu





İSTANBUL (AA) - En büyük hayali Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma ile tanışmak olan bedensel engelli Sefa Yurtkölesi, Portekizli oyuncuyla buluştu.

Sosyal medyadan yayınladığı video ile dikkati çeken Sefa'nın hayali, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçek oldu.

Beşiktaş'ın antrenmanından önce Sefa ile buluşan Quaresma, hayranıyla bir süre sohbet edip, kendisine formasını verdi. Sefa'nın büyük mutluluk yaşadığı gözlendi.

Sefa Yurtkölesi, basına açık olan antrenmanı da takip etti.

Sosyal medyada paylaştığı video ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da dikkatini çeken Sefa'ya Bakan Bak, hayalini gerçekleştirme sözü vermişti. Siyah-beyazlı taraftara, Quaresma ile tanışması sırasında Spor Genel Müdürlüğünün yetkilileri de eşlik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Sefa ile Quaresma'nın buluşmasının ardından sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sefa kardeşimizin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzün hep gülsün kardeşim." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'ın paylaşımında, Quaresma ile Sefa Yurtkölesi'nin bir araya geldiği andaki fotoğrafları da yer aldı.