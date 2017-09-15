ANKARA (AA) - Bedensel Engelliler Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular, 3 kategoride finale çıktı.

Çin'in başkenti Pekin'de devam eden şampiyonanın 3. gününde yarışan milli sporculardan, Merve Nur Eroğlu, kadınlar olimpik yay kategorisinde, Ömer Aşık, erkekler makaralı yay W1 açık kategoride finale yükseldi. Erkekler makaralı yay W1 açık takım kategorisinde yarışan Ömer Aşık, Yiğit Caner Aydın ve Naci Yenier'den oluşan Milli Takım da altın madalya mücadelesi vermeye hak kazandı.

Şampiyonada yarın yapılacak finallerde Merve Nur, İranlı Zahra Nemati, Ömer Aşık ise ABD'li Jeff Fabry ile karşılaşacak. Erkekler makaralı yay W1 açık takım kategorisinde ise Türkiye, Rusya ile altın madalya için yarışacak.