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Belediye başkanından Balıkesirspor'a maaş desteği

- Balıkesir'in merkez Altıeylül İlçe Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, iki maaşını Balıkesirspor'a bağışladı

Belediye başkanından Balıkesirspor'a maaş desteği


BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Altıeylül İlçe Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a 2 maaş bağışında bulundu.

Kafaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesirspor'un kentin en değerli markası olduğunu, tüm Balıkesirlilerin de takımlarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Balıkesirspor'un maddi yönden kriz içerisinde bulunduğuna dikkati çeken Kafoğlu, "Transfer yasağı var. Ödenmesi gereken paralar var. Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi acil olarak 3 milyon liraya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Bu parayı Balıkesir ili toparlayabilir." dedi.

Kafaoğlu, Balıkesir halkını takımlarına sahip çıkmaya davet ederek, "Ben de kendi imkanlarım ölçüsünde 2 maaşımı Balıkesirspor’a bağışlıyorum. Herkesin takımın iyi gününde, kötü gününde yanında olması gerekir. Şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi lazım. Farkındalık oluşturmalıyız. Herkes ertelemeden takımına sahip çıkmalı, gün birlik günü, gün beraberlik günü. Balıkesir halkı birlik ve beraberlik içerisinde olursa Balıkesirspor ekonomik sıkıntıdan kurtulur.” diye konuştu.

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Altıeylül BelediyesiBağışBalıkesirBalıkesirsporMaaşZekai Kafaoğlu
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