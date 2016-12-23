Bellona AGÜ galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor





KAYSERİ (AA) - Bellona AGÜ, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında yarın karşılaşacağı Girne Üniversitesi'ni mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Bellona AGÜ Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 4 haftayı galibiyetle kapatarak, ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardıklarını söyledi.

Yarın Girne Üniversitesi'ne konuk olacaklarını aktaran Bozbey, şöyle devam etti:

"Ligde kolay maç yok. Her takımın kendine göre hedefi var. Girne Üniversitesi de iyi bir ekip ancak bizim de hedeflerimiz bulunuyor. Ligde son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Son olarak Galatasaray'ı mağlup ederek iddiamızı gösterdik. Şimdi önümüzde Girne Üniversitesi maçı var. Girne Üniversitesi'ni yenerek, galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Takımımızın morali yerinde. İnşallah, yarın iyi bir sonuç alarak ligde üst üste beşinci galibiyetimize ulaşmayı arzu ediyoruz."

Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak Girne Üniversitesi-Bellona AGÜ maçı yarın saat 15.30 başlayacak.



