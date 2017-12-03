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Benevento ilk puanını kalecisiyle aldı

- Serie A'nın 15. haftasında Benevento, Milan'ı ağırladığı maçta kalecisi Brignoli'nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kalarak bu sezon ilk puanını kazandı

Benevento ilk puanını kalecisiyle aldı


İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Benevento, kalecisi Alberto Brignoli'nin uzatma dakikalarında attığı golle Milan karşısında 2-2 berabere kalarak sezonun ilk puanını elde etti.

Serie A'nın 15. haftasında, ligde son sırada bulunan Benevento, yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso yönetiminde ilk maçına çıkan Milan'ı ağırladı.

Milan, 38. dakikada Giacomo Bonaventura'nın golüyle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Rakibine 50. dakikada George Puscas'ın kaydettiği golle karşılık veren Benevento, durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin 57. dakikasında sahneye çıkan Nikola Kalinic, Milan'ı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada son sözü, 90+5. dakikada ev sahibi ekibin kalecisi Alberto Brignoli söyledi. Kullanılan serbest vuruşta ceza alanına giden kaleci Brignoli, kafayla topu ağlara göndererek mücadelenin 2-2 berabere bitmesini sağladı. Bu arada karşılaşmanın 75. dakikasında Alessio Romagnoli kırmızı kart görerek Milan'ı 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Benevento, 15. haftada ilk puanını aldı. Vincenzo Montella'nın görevine son verip Gattuso'yu teknik direktörlüğe getiren ancak kötü gidişatı Benevento karşısında da bitiremeyen Milan ise puanını 21 yaptı.

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