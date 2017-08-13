



KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında aldıkları 1 puanın sevindirici olduğunu söyledi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Ankara'da 1-1 berabere kaldıkları maçta her iki takımın da net pozisyonlara girdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İlk hafta maçımız dış sahada ve ligin köklü bir ekibine karşıydı, ayrıca çok sıcak bir havada oynandı. Buna rağmen her iki takımın da oyuncuları iyi mücadele etti, net pozisyonlar yakaladı. Oyunun büyük bir bölümüne hakim olan taraftık. Sahadan galibiyetle de ayrılabilirdik ancak olmadı. Beraberlik de iyi sonuç. Gençlerbirliği gibi bir ekipten deplasmanda puan almak sevindirici."

Ligin ikinci haftasında sahalarında Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Tankut, bu maçın kendileri için çok önemli olduğunu, bütün taraftarları stada beklediklerini kaydetti.