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Berfu Cengiz'den Bosna Hersek'te çifte şampiyonluk

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Bosna Hersek'te katıldığı ITF turnuvasını hem teklerde hem de çiftlerde şampiyon tamamladı.

Berfu Cengiz'den Bosna Hersek'te çifte şampiyonluk

İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Berfu Cengiz, Bosna Hersek'te katıldığı ITF turnuvasını hem teklerde hem de çiftlerde şampiyon tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Banja Luka şehrinde düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında mücadele veren 17 yaşındaki sporcu, iki kategoride de şampiyonluğa ulaştı.

Bulgar partneri Ani Vangelova ile çiftlerde dün şampiyon olan Berfu Cengiz, tekler finalinde Sloven Nina Potocnik'i 6-4, 3-6, 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını bir kez daha zirveye yazdırdı.

Genç sporcu, bu başarısıyla profesyonel kariyerinin ikinci tekler zaferini kazanmış oldu.

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