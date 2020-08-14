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Beş dev lige 93 sponsordan 3,3 milyar euro

KPMG Football Benchmark ekibi de Avrupa'nın en önemli beş ligindeki sponsorluk gelirlerini inceledi. Şu anda beş büyük ligdeki takımların toplam 93 sponsoru bulunuyor. Bu sponsorluklardan elde edilen toplam kazanç ise 3,3 milyar euro… Otomotiv sektöründen 10 şirket, yıllık 200 milyon euroluk sponsorluk harcamasıyla zirvede yer alıyor. Otomotiv sektörünü 192 milyon euro veren beş hava yolu şirketi takip ediyor.

Beş dev lige 93 sponsordan 3,3 milyar euro

Sponsorluk gelirleri futbol kulüpleri için ekonomik anlamda olmazsa olmaz… Tüm kulüpler, dev şirketlerle yaptığı ve yapacağı sponsorluk anlaşmalarıyla kasasını güçlendirmeyi hedefliyor. KPMG Football Benchmark ekibi de Avrupa'nın en önemli beş ligindeki sponsorluk gelirlerini inceledi. Şu anda beş büyük ligdeki takımların toplam 93 sponsoru bulunuyor. Bu sponsorluklardan elde edilen toplam kazanç ise 3,3 milyar euro… Otomotiv sektöründen 10 şirket, yıllık 200 milyon euroluk sponsorluk harcamasıyla zirvede yer alıyor. 
Emirates'tan üç kulübe 175 milyon euro
Otomotiv sektörünü 192 milyon euro veren beş hava yolu şirketi takip ediyor. Hava yolu şirketlerinden Emirates, Real Madrid, Lyon, Arsenal ve AC Milan'la yaptığı sponsorluk anlaşmaları kapmasında 154 milyon eurodan fazla bir ücret ödeyecek. Bu iki sektörü 132 milyon euroyla bankacılık takip ederken, 20 bahis şirketinin kulüplere olan sponsorluk desteği ise 91 milyon euro… 

Covid-19 nedeniyle sponsorluklar tehlikede
KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''COVID-19 pandemisinin etkilerini her sektörde hissettiğimiz gibi sponsorluk endüstrisinde de yakın gelecekte göreceğiz. Sponsorluk konusunda bugünün söz sahipleri olan otomotiv ve hava yolu şirketleri gelecekte bu yatırımlarını gözden geçirmek isteyecek. Özellikle pandemiden büyük yaralar alan hava yolu şirketleri ilerleyen günlerde  yerini büyüyen şirket ve sektörler bırakacak gibi. Medya, telekomünikasyon, yaşam bilimleri ve gıda sektöründe gerçekleşen büyük yatırımlar bu sektördeki şirketlerin sponsorluklarını daha çok görmemizi sağlayabilir'' dedi.

SEKTÖR    FİRMA SAYISI    ÜCRET (€)
Otomotiv    10    200 milyon
Hava Yolları    5    192 milyon
Bankacılık&Finans    12    132 milyon
Bahis    20    91 milyon
Perakende    6    75 milyon
Sanayi    11    65 milyon
Telekom    2    45 milyon
Turizm    2    45 milyon
Enerji    4    33 milyon
Hizmet    8    27 milyon
Yemek    4    11 milyon
Alkolsüz İçecek    3    9 milyon
IT    4    8 milyon
Giyim    1    3 milyon
Alkollü İçecek    1    2 milyon

KPMG Hakkında
Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG, geçmişi 1867 yılına dayanan, üye firmalar ağı sistemiyle 147 ülkede 220 binin üzerinde çalışanıyla finansal hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv, endüstriyel sektörlerden, gıda, perakende, enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pek çok sektöre danışmanlık hizmeti veriyor. KPMG Türkiye ise İstanbul merkez ofisinin yanı sıra Ankara ve İzmir ofisleriyle, 1982 yılından beri 1700 çalışanıyla her sektörden 4000’in üzerinde firmaya sektörler özelinde hizmet verirken, rekabette ihtiyaç duydukları endüstriyel trendler hakkında değer yaratan çözümler sunuyor. Detaylı bilgi için www.kpmg.com.tr adresine başvurabilirsiniz.
 

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