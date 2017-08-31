Beş sezonda beş şampiyonluk

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde son 5 sezonu şampiyon tamamlayan Konak Belediyespor'da 5 şampiyonlukta da pay sahibi olan takım kaptanı Didem Taş, bu başarının bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu bildirdi.

Didem Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolu çocukluğunda sokakta erkeklerle oynadığını, yaşı büyüdükçe ailesinin de desteğiyle futbolla uğraştığını söyledi. Yaklaşık 12 sene önce Konak Belediyespor'da futbola başladığını aktaran Didem, şöyle konuştu:

"12 senedir Konak Belediyesi'ndeyim. Güzel başarılara imza attık, bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. İzmir'i ve Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettik. Çok çalıştık, ilk kurulduğumuzda üniversite takımları daha iyi durumdaydı. Haftada 15 gol yediğimiz de oluyordu ama zamanla tecrübeli arkadaşlarımız katıldı aramıza, çok emek verdik, 5 sene üst üste Türkiye şampiyonu olduk."





- "Kadın futboluna yatırım yok"





Didem Taş, bu işe gönül verdiği için en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Kadın futboluna yatırım yok. 'Futbolcuyum' dediğim zaman, erkek futbolu mu, kaleler aynı mı, hakemler aynı mı gibi saçma sapan sorular geliyor. Kadın futbolu adına bir marka olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın futbolunda başarı olmasına rağmen gerekli ilginin olmadığını belirten Didem, "Kadın futbolunda çok iyi başarılar var ama ilgi yok, tanıtım yok, gazetede haberimiz yok. Bu bizi üzüyor ama sevdiğimiz için gönülden bağlı olduğumuz için yapıyoruz." dedi.

Tek yapabildiği sporun futbol olduğunu kaydeden Didem Taş, "Tek yapabildiğim spor futbol, o da Allah vergisi bir yetenek. Yapabildiğim sürece, yaşım elverdiği sürece futbol oynamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.