Beşiktaş 1 puanla yetindi

MALATYA

Süper Lig'in 13. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

8. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı kornerde Aytaç Kara ceza alanına ortasını yaptı. Altıpas gerisinde iyi yükselen Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Murat Yıldırım'ın şutunda, meşin yuvarlağa bu kez savunma müdahale etti. Pozisyonun devamında top, kaleci Fabricio'da kaldı.

45+1. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında, Murat Yıldırım'ın ceza yayı gerisinden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.