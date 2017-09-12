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Beşiktaş, 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde

- Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük futbol organizasyonunda 6 kez yer alan siyah-beyazlı takım; 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi sezonlarını grup mücadelesinde yedişer puan topladığı 2003-2004 ve 2015-2016'da geçirdi - Siyah-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez üst üste ikinci kez bu organizasyonda mücadele edecek

Beşiktaş, 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele hakkını 1997-1998 sezonda yakalayan siyah-beyazlı takım, aralıklarla da olsa bu organizasyonda 5 kez daha mücadele etti. Beşiktaş, bu sezon oynayacağı karşılaşmalarla 7. kez bu büyük heyecanın içinde bulunacak.

Beşiktaş, 6 kez yer aldığı Avrupa'nın en büyük organizasyonunda şu ana dek 36 maça çıktı. Şimdiye dek önemli bir başarıya imza atamayan siyah-beyazlı takım, 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 70 gol gördü.


- İlk katılımı 1997-1998'de


Beşiktaş, yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup mücadelesini 1997-1998'de yaptı.

Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Göteborg ile E Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgi sonunda ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 6 puan topladı. Beşiktaş, bu puanla grubu 3. sırada bitirdi.


- İkinci mücadele 2000-2001'de


Siyah-beyazlı ekip, organizasyondaki ikinci mücadelesini 2000-2001 sezonunda yaptı.

H Grubu'nda Milan, Leeds United, Barcelona ile eşleşen Beşiktaş, grubu birer galibiyet ve beraberlik, 4 yenilgiyle tamamladı.

Aldığı 4 puanla son sırada yer alan Beşiktaş, sahasında Barcelona'yı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde evindeki en farklı galibiyete imza attı. Ancak siyah-beyazlı takım, deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilerek tarihinin en ağır ikinci yenilgisini de bu sezon yaşadı.


- 2003-2004'de çıtayı yükseltti


Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı sezonlarından birini 2003-2004'te geçirdi.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde üçüncü kez yer aldığı organizasyonda ilk kez en yüksek puanına ulaştı. G Grubu'nda Chelsea, Sparta Prag ve Lazio ile mücadele eden Beşiktaş; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Grupta 7 puan toplayarak bu kulvarda en iyi derecesini elde eden siyah-beyazlı takım, 3. sırada kaldı.

Chelsea'yi İngiltere'de Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı deplasman galibiyetine ulaştı.


- 2007-2008'de hüsran yaşadı


Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük hezimeti ise 2007-2008'de yaşadı.

Porto, Olympique Marsilya ve Liverpool ile A Grubu'nda yer alan Beşiktaş, tarihinin en ağır yenilgisini Liverpool'a 8-0 yenilerek aldı. Grubunu 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 6 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, ayrıca son sırada yer aldı.


- 2009-2010'da 4 puanda kaldı


Bir sezonluk aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 2009-2010'da yer alan Beşiktaş, B Grubu'nda fazla varlık gösteremedi ve birer galibiyet ile beraberliğin yanı sıra 4 yenilgi aldı.

Grubunda 4 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, 4 puanda kaldı.

Beşiktaş, bu sezon Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenerek tarihinin önemli galibiyetlerinden birine de imza attı.


- 6 yıllık hasrete geçen sezon son verdi


Siyah-beyazlılar, geçen sezon bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde yer alarak 6 sezonluk hasreti de sonlandırdı.

Şenol Güneş yönetiminde B Grubu'nda mücadele veren Beşiktaş, son maça kadar üst tur iddiasını sürdürdü ancak Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 yenilerek hem tarihinin en ağır yenilgisini aldı hem de gruptan çıkma şansını yitirdi.

Beşiktaş, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde birer galibiyet ve yenilgiyle 4 beraberlik aldı. 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 2003-2004'teki başarısını da yineledi.


- Şampiyonlar Ligi performansı


Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesindeki performanı şöyle:


Sezon Maç G B M AG YG Puan 2016-2017 6 1 4 1 8 14 7 2009-201061 1 4 3 8 4 2007-2008 6 2 0 4 4 15 6 2003-2004 6 2 1 3 5 7 7 2000-2001 6 1 1 4 4 17 4 1997-19986 2 0 4 6 9 6





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BeşiktaşFutbolPortoUEFA Şampiyonlar Ligi
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