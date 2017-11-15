Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarını iki eksikle sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 17 Kasım Cuma günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve duran top çalışmalarının ardından, taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları belirtildi.

Siyah-beyazlılarda, milli takımlarda bulunan Ryan Babel ve Pepe'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği idmanla Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman