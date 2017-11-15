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Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarını iki eksikle sürdürdü

Beşiktaş, ligde konuk edeceği Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını milli takımlarda bulunan Ryan Babel ve Pepe'den yoksun sürdürdü.

Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarını iki eksikle sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 17 Kasım Cuma günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve duran top çalışmalarının ardından, taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları belirtildi.

Siyah-beyazlılarda, milli takımlarda bulunan Ryan Babel ve Pepe'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği idmanla Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

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