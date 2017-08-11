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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

- 29. yaşına giren Mustafa Pektemek'in doğum günü antrenman öncesinde kutlandı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı bildirildi.

Takım halinde ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği kaydedildi. İdmanın taktik programının yer aldığı uygulamalar ve tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaşı, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.


- Mustafa Pektemek'in doğum günü kutlandı


Siyah-beyazlı takımda 29. yaşına giren Mustafa Pektemek'in doğum günü, antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, Mustafa Pektemek'e yeni yaşında mutluluklar dilediği bildirildi.

Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Mustafa Pektemek'in, "Hayırlı, kupalarla dolu kazasız, sakatlıksız bir sezon diliyorum." dediği kaydedildi.

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BeşiktaşFutbolMustafa PektemekSüper LigSüperlig
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