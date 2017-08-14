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Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 yendi

Beşiktaş, sezonun ilk maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 yendi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, sezonun ilk maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

9. dakikada Cenk Tosun'un uzaktan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

20. dakikada Quaresma'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Beck, dar açısına rağmen sert vurdu ancak Boffin gole izin vermedi.

23. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Serbest vuruşta Quaresma'nın ortaladığı topa Pepe kafayla vurdu ancak kaleciyi geçen top üst direkten döndü.

32. dakikada Cenk Tosun'un pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

39. dakikada Charles'ın uzaktan şutunda, meşin yuvarlak Fabricio'da kaldı.

45+4. dakikada Beşiktaş golü buldu. Caner Erkin soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Kaleci Boffin'i geçen topu arka direkte Pepe kafayla filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

63. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Oğuzhan Özyakup'un kafayla gönderdiği ara pasında ceza sahasına giren Cenk Tosun, Danilo ile giridiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

70. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Kullanılan taç atışı sonrasında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Salih Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Talisca'nın şutunda, top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada Pepe'nin hatasıyla gelişen Antalyaspor atağında Eto'o, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Fabricio zamanında müdahale ederek topun sahibi oldu.

Beşiktaş 2017-2018 sezonundaki ilk maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek, sezona 3 puanla başladı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

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