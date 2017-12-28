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Beşiktaş avantaj elde etti

- Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ederek, rövanş öncesinde avantaj yakaladı

Beşiktaş avantaj elde etti


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Ankara'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde avantaj elde etti.

Vodafone Park'ta oynadığı son maçta da Osmanlıspor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında da Ankara ekibi karşısında sahadan galip ayrıldı.

Kupada rövanş maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de oynanacak.


- Cenk Tosun yine attı


Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Cenk Tosun, Osmanlıspor'a kupa maçında da gol attı.

Golcü oyuncu, Süper Lig'in 16. haftasında siyah-beyazlıların 5-1 kazandığı Osmanlıspor maçında da takımının 5. golünü kaydetmişti.

Cenk Tosun, bu karşılaşmada 51. dakikada fileleri havalandırarak, Vodafone Park'ta oynanan resmi maçlardaki gol sayısını 23'e çıkardı.

Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun, 58. dakikada yerini Orkan Çınar'a bıraktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, milli futbolcuyu oyundan çıkarken uzun süre alkışladı. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca maç sonu üçlüsünü Cenk Tosun'un yaptırması için tezahürat yaptı.


- Negredo'dan gollere devam


Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısında 2. golünü atan Alvaro Negredo, Vodafone Park'taki serisine devam etti.

İspanyol oyuncu, Dolmabahçe'de üst üste 4 maçta da gol sevinci yaşadı.

Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında fileleri 4 kez havalandıran ve Galatasaray derbisinde de gol sevinci yaşayan Negredo, ligdeki Osmanlıspor maçının ardından başkent temsilcisini kupada da boş geçmedi. İspanyol oyuncu, Dolmabahçe'deki 7. golünü kaydetti ve bu sezon toplam gol sayısını 10'a çıkardı.


- Mitrovic'e orta sahada yeni görev


Siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi Matej Mitrovic, Osmanlıspor karşısında orta sahada görev yaptı.

Bu sezon forma giydiği 6 maçta da stoper olarak oynayan Mitrovic, 40. dakikada sakatlanan Atiba Hutchinson'ın yerine oyuna dahil oldu.


- Doukara golü atıp çıktı


Osmanlıspor'un maçtaki tek golünü 72. dakikada atan Souleymane Doukara'nın gol sevinci kısa sürdü.

Gol pozisyonunda sakatlık geçiren Doukara, 73. dakikada yerini Sokol Cikalleshi'ye bıraktı.

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BeşiktaşFutbolOsmanlısporZiraat Türkiye Kupası
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