Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Cihat Faruk Sevindik hakkı eren Ömer Lütfi Mete
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor

Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar G Grubu'nda Portekiz temsilcisi Porto ile yarın yapacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 201. kez mücadele edecek.

Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci karşılaşmasında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında 201. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 200 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi, 43'ünde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 200 karşılaşmada rakip fileleri 261 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 284 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 41. maç

Beşiktaş, Porto karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 41. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 40 karşılaşmada rakiplerine 12 kez üstünlük kurdu. 8 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 39 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 73 gol gördü.

Şenol Güneş ile 23. maç

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde de 23. karşılaşmasını Porto ile oynayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 37 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 30 gol yedi.

Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Porto'yu yenen ilk Türk takımı oldu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'yu 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bunu başaran ilk Türk takımı oldu.

Deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, Porto'yu ilk kez yenme başarısı göstermişti.

Evinde 101. maç

Siyah-beyazlı ekip, evindeki 101. Avrupa kupası maçını Porto'ya karşı yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 100 kez evinde konuk eden Beşiktaş, 52 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 24 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 149 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 99 gol gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPortoSporUEFA Şampiyonlar Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5