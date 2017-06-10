Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya otomotiv
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Çin'e Beşiktaş gidecek, Quaresma değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Artvin Hopaspor Başkanı Nedim Koyuncu'nun davetlisi olarak memleketi Artvin'e geldi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Çin'e Beşiktaş gidecek, Quaresma değil

ARTVİN (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Artvin Hopaspor Başkanı Nedim Koyuncu'nun davetlisi olarak memleketi Artvin'e geldi.

Hopa ilçesinde ziyaretlerde bulunan Fikret Orman, Orta Hopa Aile Kabristanlığı'nda yakınlarının mezarları başında dua etti.

İlçedeki sahilde, "Bordo Mavi" isimli kafede dinlenen Başkan Orman, burada basın mensuplarıyla sohbet ederek, yöneltilen soruları yanıtladı.

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya Çin'den transfer teklifleri olduğu yönündeki haberlerle ilgili Başkan Orman, "Çin'e Beşiktaş gidecek, Quaresma değil. Biz kampa Çin'e gideceğiz ama Quaresma değil." dedi.

Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç'ün adının Beşiktaş'la anılması hakkında Orman, "Deniz Türüç'ün transferiyle ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Şimdilik böyle bir transfer yok. Çıkan haberleri de görmedim." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, transfer çalışmalarına henüz başlamadıklarını aktararak, "Transfer çalışmalarına yeni başlıyoruz. Daha bir şey yapmadık. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

Muhabir: Yusuf Okur

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ArtvinBeşiktaşFikret OrmanHopaSporZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5